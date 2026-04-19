महिला आरक्षण पर गरजे योगी, सपा-कांग्रेस को बताया नारी शक्ति का दुश्मन, कहा- गेस्ट हाउस कांड के पाप धोने का मौका गंवाया

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारतीय राज्यों को भी भरोसा दिया था कि उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। पूरा सदन एकजुट होकर महिलाओं को उनका हक दे सकता था, लेकिन इंडी गठबंधन ने जिस तरह की भाषा और व्यवहार का परिचय दिया, वह लोकतंत्र के मंदिर में द्रौपदी के चीरहरण के समान था। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं सपा-कांग्रेस के इस अपमानजनक रवैये से आक्रोशित हैं और यह अपराध अक्षम्य है।