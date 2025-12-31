UP Rains: अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज इन जिलों में बारिश, बढ़ेगी ठंड

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले चार दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 31 दिसंबर तक देर रात और सुबह के समय कोहरे का असर बना रह सकता है। लेकिन 1 जनवरी के बाद धीरे-धीरे कोहरे की तीव्रता कम होने की संभावना है। इस बीच लखनऊ की हवा भी खराब होती जा रही है। मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 दर्ज किया गया। जो खराब श्रेणी में आता है। गोमती नगर, अलीगंज, लालबाग और तालकटोरा जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें।