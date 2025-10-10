पति की दूसरी शादी पर पत्नी ने पड़ोसी से बनाए अवैध संबंध…फिर प्रेमी के साथ मिलकर शौहर को निपटाया

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात मसूरी क्षेत्र के रफीकाबाद रेलवे फाटक के पास डासना निवासी आसिफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त आसिफ अपनी दूसरी पत्नी जूही से मिलने जा रहा था। घटना के बाद मृतक के भाई भूरे उर्फ अनवर ने रिहान, बिलाल, फरमान और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या की जड़ में प्रेम संबंधों का विवाद था। गुरुवार को एसीपी ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने अर्शी (पत्नी), रिहान (प्रेमी), बिलाल, जीशान, और उवैश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, घटना में शामिल गुलफाम, दानिश, और फरमान अभी फरार हैं।