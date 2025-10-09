19 साल की लड़की के पेट से निकला 10 किलो का ट्यूमर, दिल्ली के डॉक्टरों ने बचाई जिंदगी

अस्पताल प्रशासन ने HT को बताया कि यह केस न सिर्फ एक मेडिकल उपलब्धि है बल्कि सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञता, टीमवर्क और जीवन रक्षक देखभाल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस सर्जरी ने उस युवती और उसके परिवार को नई जिंदगी और भविष्य की उम्मीद दी है। इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल, प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारु बांबा और एचओडी एनेस्थीसिया डॉ. कविता शर्मा ने किया। वहीं सर्जरी यूनिट एस6 की प्रमुख प्रोफेसर डॉ. शिवानी बी. परुथी के नेतृत्व में सर्जिकल टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाया।