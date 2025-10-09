Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…

Chaitanyananda Saraswati: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में चैतन्यानंद ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 09, 2025

Judge recuses himself from hearing Chaitanyananda Saraswati case

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया।

Chaitanyananda Saraswati: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज एक बार फिर चर्चित सन्यासी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी का मामला सुर्खियों में रहा। गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब एडिशनल सेशन जज अतुल अहलावत ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद यह मामला अब दोपहर 12 बजे डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष सुना जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान में बतौर निदेशक तैनात थे। संस्‍थान की 17 से ज्यादा छात्राओं ने उनपर जबरन यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसी मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर को उन्हें आगरा से गिरफ्तार किया था। 28 सितंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी गई थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही ट्विस्ट

गुरुवार को जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होनी थी, तो कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन चैतन्यानंद की जमानत की पैरवी करने वाले थे। लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही जज अतुल अहलावत ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। यह पहली बार नहीं है जब जज अहलावत ने इस तरह का कदम उठाया है। इससे पहले भी वे चैतन्यानंद की वित्तीय अनियमितता से जुड़ी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। इस वजह से अब मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज के पास स्थानांतरित कर दी गई है।

सन्यासी वस्त्र और धार्मिक किताबों की मांग

ज्यूडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान चैतन्यानंद ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सन्यासी वस्त्र और आध्यात्मिक किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अनिमेष कुमार ने दिल्ली पुलिस से जेल मैनुअल के नियमों के आधार पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। जज ने टिप्पणी की, “प्रथम दृष्टया जेल मैनुअल में कैदियों के कपड़ों या धार्मिक किताबों पर कोई रोक नहीं दिखती। जब कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं इन्हें कैसे मना कर सकता हूं?” इस अर्जी पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

जब्ती मेमो और अतिरिक्त बिस्तर की मांग

चैतन्यानंद के वकील मनीष गांधी ने अदालत से जब्ती मेमो की कॉपी उपलब्ध कराने की भी मांग की है, जिस पर पुलिस को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। वकील ने यह भी आग्रह किया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त बिस्तर दिया जाए। गांधी ने तर्क दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की अनुमति होती है।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत

यह पहला मौका नहीं है जब चैतन्यानंद की जमानत चर्चा में है। इससे पहले वित्तीय अनियमितता के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब मौजूदा छेड़छाड़ के मामले में भी उनकी जमानत की राह मुश्किल मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दोपहर 12 बजे होने वाली सुनवाई में चैतन्यानंद को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल, मामला संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल होने के चलते दिल्ली पुलिस और कोर्ट दोनों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

‘पुष्पा’ स्टाइल में लाल चंदन की तस्करी का भंडाफोड़, दिल्ली में 6 करोड़ का 10 टन माल बरामद
नई दिल्ली
Red sandalwood smuggling racket busted in Delhi 10 tonnes worth Rs 6 crore recovered

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

rape

Published on:

09 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली में अगर खुशियां चाहते हैं तो…स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर बोले दिल्ली के मंत्री

Swadeshi Utsav 2025 Delhi Delhi CM Rekha Gupta Manjinder Singh Sirsa Says Indian brands Credibility key global reach
नई दिल्ली

Gold Loan लेना है? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानें डिटेल

Gold Loan Interest Rate
कारोबार

दोस्त और उसकी पत्नी ने मेरा…पति की बातें सुनकर पत्नी के होश उड़े, पुलिस जांच में झूठा निकला मामला

Fake kidnapping drama to trap friend and his wife in Noida exposed
नई दिल्ली

त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

नई दिल्ली

बिहार: जाति-धर्म के ध्रुवीकरण के बीच नए समीकरणों की तलाश

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.