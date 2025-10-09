चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…

गुरुवार को जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होनी थी, तो कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन चैतन्यानंद की जमानत की पैरवी करने वाले थे। लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही जज अतुल अहलावत ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। यह पहली बार नहीं है जब जज अहलावत ने इस तरह का कदम उठाया है। इससे पहले भी वे चैतन्यानंद की वित्तीय अनियमितता से जुड़ी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। इस वजह से अब मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज के पास स्थानांतरित कर दी गई है।