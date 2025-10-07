Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में ‘पुष्पा स्टाइल’ लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 6 करोड़ का 10 टन चंदन बरामद

Red Sandalwood Smuggling: दिल्ली पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी लाल चंदन को चीन भेजने की तैयारी में थे। पूरे मामले की जड़ अगस्त 2025 में दर्ज एक FIR से जुड़ी है।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 07, 2025

Red sandalwood smuggling racket busted in Delhi 10 tonnes worth Rs 6 crore recovered

दिल्ली में लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। (फोटोः सोशल मीडिया)

Red Sandalwood Smuggling: दक्षिण भारत से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक फैले एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने लाल चंदन की अवैध खेप जब्त की है। तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से दिल्ली लाए जा रहे करीब 10 टन लाल चंदन को एक गुप्त सूचना के आधार पर तुगलकाबाद गांव स्थित एक गोदाम से बरामद किया गया। इस खेप की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मामले में दो तस्कर इरफान और अमित संपत पवार को गिरफ्तार किया गया है।

कैसे हुआ खुलासा?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) / दक्षिण-पूर्व जिला, आंध्र प्रदेश की लाल चंदन रोधी तस्करी टास्क फोर्स (RSASTF) और आंध्र प्रदेश पुलिस की खुफिया टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 6 अक्टूबर 2025 को टीम ने तुगलकाबाद के एक गोदाम पर छापा मारा और वहां से करीब 9,500 किलोग्राम लाल चंदन बरामद किया गया, जिसे तिरुपति से अवैध रूप से दिल्ली लाया गया था।

अगस्त में दर्ज हुई थी FIR

पूरे मामले की जड़ अगस्त 2025 में दर्ज एक FIR से जुड़ी है। तिरुपति पुलिस स्टेशन में लाल चंदन की चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने खुलासा किया कि चंदन की लकड़ी के लट्ठे दिल्ली भेजे जा रहे हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने सूचना दिल्ली STF को दी और एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी। 6 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने पर इरफान पुत्र नूर मोहम्मद (हैदराबाद निवासी) और अमित संपत पवार पुत्र संपत करम पवार (ठाणे, नवी मुंबई निवासी) को दबोच लिया गया। पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर दिल्ली के तुगलकाबाद गांव स्थित गोदाम में छापा मारकर लाल चंदन की भारी मात्रा बरामद की गई।

कैसे करते थे तस्करी?

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अगस्त के पहले सप्ताह में आंध्र प्रदेश से लाल चंदन के लट्ठे अवैध रूप से खरीदे थे। इन लट्ठों को ट्रक में छिपाकर दिल्ली लाया गया, जहां इन्हें आगे चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भेजने की योजना थी। इन देशों में लाल चंदन की भारी मांग है। खासकर इसके औषधीय गुणों और सजावटी उपयोग के कारण लाल चंदन की मांग ज्यादा है। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान, एएसआई मुकेश, हेड कांस्टेबल मनोज, शहजाद, कपिल और भीम शामिल रहे। वहीं, आंध्र प्रदेश पुलिस की RSASTF टीम में इंस्पेक्टर खादर बाशा, एसआई मुरलीधर, कांस्टेबल बिलाल और कांस्टेबल कृष्णा ने भाग लिया।

गिरफ्तार तस्करों का विवरण

दिल्ली और आंध्र प्रदेश की पुलिस टीम ने संयुक्त छापेमारी में इरफान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी टोली चौकी, हैदराबाद को गिरफ्तार किया है। इरफान पहले भी 2023 में तिरुपति पुलिस द्वारा लाल चंदन की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। यह पेशेवर तौर पर लकड़ी की अवैध खरीद-फरोख्त में संलिप्त रहा है। जबकि दूसरा आरोपी अमित संपत पवार पुत्र संपत करम पवार गिरफ्तार हुआ है। अमित नवी मुंबई के ठाणे सेक्टर 21 का रहने वाला है। यह पहली बार इस प्रकार की तस्करी में शामिल पाया गया है और अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए इस नेटवर्क से जुड़ा था।

आगे की जांच जारी

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं, जो इस लाल चंदन माफिया नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है और दिल्ली में इसकी आपूर्ति श्रृंखला कहां तक फैली हुई है। दिल्ली STF के अनुसार, यह ऑपरेशन लाल चंदन की तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह “पुष्पा स्टाइल” में काम कर रहा था। यानी दक्षिण भारत से अवैध रूप से लकड़ी लाकर उत्तर भारत में छिपाने और विदेश भेजने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच आंध्र प्रदेश व दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है।

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

07 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में 'पुष्पा स्टाइल' लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 6 करोड़ का 10 टन चंदन बरामद

