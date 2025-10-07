दिल्ली में ‘पुष्पा स्टाइल’ लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 6 करोड़ का 10 टन चंदन बरामद

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं, जो इस लाल चंदन माफिया नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है और दिल्ली में इसकी आपूर्ति श्रृंखला कहां तक फैली हुई है। दिल्ली STF के अनुसार, यह ऑपरेशन लाल चंदन की तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह “पुष्पा स्टाइल” में काम कर रहा था। यानी दक्षिण भारत से अवैध रूप से लकड़ी लाकर उत्तर भारत में छिपाने और विदेश भेजने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच आंध्र प्रदेश व दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है।