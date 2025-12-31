नोएडा के पास बनोगा ऐसा आधुनिक शहर जो होगा चंडीगड़ से भी स्मार्ट, जानिए खासियत

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नोएडा से कुछ ही दूरी पर स्थापित होने जा रहे इस महानगर को न्यू आगरा के नाम से जाना जाएगा। यह यूपी नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा महानगर होगा जिसे सभी आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस होने के साथ-साथ भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए बसाया जाएगा। खास बात यह है कि इस महानगर में जो उद्योग होंगे वह भी पोल्यूशन फ्री होंगे। यह महागर करीब 9 हजार 130 हेक्टेयर में बसा होगा और यहां सुविधाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए बाजार, अस्पताल, रोड, होटल, उद्योग और शोरूम बनेंगे। इस हर को पूरी प्लानिंग के साथ बसाया जाएगा।