सोशल मीडिया पर वीडियो या स्टेटस डालना गुनाह नहीं…हाईकोर्ट ने रद कर दी याचिका, जानें क्या थी शिकायत?

दरअसल, मनीष पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में घुसपैठ कर आगजनी और चोरी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई। जमानत के बाद उसके सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट सामने आए, जिनमें वह दोस्तों के साथ जश्न मनाते दिखाई दिया। इन्हीं पोस्ट को आधार बनाकर शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए याचिका दायर की कि आरोपी धमकी भरा माहौल बना रहा है। अंततः दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा “सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करना किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है, जब तक कि उसमें अपराध या धमकी की नीयत न हो।” अदालत ने याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज करते हुए मनीष की जमानत बरकरार रखी।