दिल्ली की हवा को क्या प्रदूषित कर रहा? सर्दी आगमन से पहले प्रदूषण ट्रैक सिस्टम एक्टिव

इसी वजह से पिछले साल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने DSS को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। हालांकि अब इसे फिर से सक्रिय किया गया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण स्रोतों की रियल-टाइम पहचान के लिए यही एकमात्र कार्यशील तंत्र है। दूसरी ओर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने खुद एक रियल-टाइम स्रोत विभाजन अध्ययन शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन उसने अभी तक उस परियोजना को दोबारा शुरू नहीं किया है। IITM का कहना है कि अधिक सटीक अनुमान के लिए नवीनतम उत्सर्जन क्षेत्रों की जानकारी जरूरी है। साथ ही एक नई सूची तैयार की जा रही है, जिसे जल्द DSS में शामिल किया जाएगा।