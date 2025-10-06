मौसम का मिजाज बदला! अगले 48 घंटे आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में IMD अलर्ट

Heavy Rain Prediction: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी और उमस से भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके चलते तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत में जारी भारी बारिश के दौर के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी अगले दो दिन तक मौसम सुहावना रहने वाला है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।