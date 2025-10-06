Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मौसम का मिजाज बदला! अगले 48 घंटे आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में IMD अलर्ट

Heavy Rain Prediction: मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जिसका सीधा असर दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों पर रहेगा।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 06, 2025

imd heavy rain prediction with Thunder storms next 48 hours yellow alert Monsoon Weather changes

मौसम विभाग का लेटेस्ट पूर्वानुमान।

Heavy Rain Prediction: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी और उमस से भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके चलते तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत में जारी भारी बारिश के दौर के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी अगले दो दिन तक मौसम सुहावना रहने वाला है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जिसका सीधा असर दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों पर रहेगा। इस विक्षोभ के कारण तेज हवाएं और बारिश की संभावना है, जो 50 किमी प्रति घंटे तक की हो सकती है। मंगलवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा में आर्द्रता (Humidity) का स्तर सुबह-शाम 93% से लेकर 59% तक रहा।

दिल्ली में तेजी से गिरेगा पारा

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों तक बारिश तेज हवा की गतिविधि से तापमान में भारी गिरावट अपेक्षित है। पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अगले एक-दो दिन अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस बदलाव के बाद हवा अपेक्षाकृत साफ बनी हुई रहेगी।

दिल्ली में सुधरेगी वायु गुणवत्ता

वायु गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 159 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। बारिश एवं हवाओं की वजह से वायु में मौजूद प्रदूषक कम हो सकते हैं और AQI और बेहतर हो सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेज हवाओं और बारिश के समय बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली समेत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसके तहत कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी है। इसके चलते अधिकतम तापमान 28-31 डिग्री और न्यूनतम 20-23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

राजस्‍थान में भारी बारिश की चेतावनी

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि अगले 48 घंटों के बीच राजस्‍थान के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए बाड़मेर, जैसलमेर समेत 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थित के कारण बारिश की गतिविधि अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट होगी। विशेषकर रात में ठंडक महसूस हो सकती है।

हरियाणा और पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली के आसपास के हिस्सों जैसे रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम आदि जिलों में भी भारी बा‌रिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, रातें ठंडी पड़ सकती हैं। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब में भी इस दौरान भारी बारिश और गरज के साथ तूफानी हवाओं की संभावना है। तापमान में गिरावट आ सकती है।

मध्य प्रदेश और बिहार में क्या है मौसम चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज सुनने को मिल सकती है। तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा, खासकर रात में ठंडक बढ़ सकती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और एक निम्न चक्रवात की सक्रियता के कारण बिहार एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह है कि 9 अक्टूबर तक मौसम सामान्य हो सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

मानसून का तांडव शुरू, 5-6-7 अक्टूबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट
नोएडा
CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Weather Forecast

weather report

Published on:

06 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / मौसम का मिजाज बदला! अगले 48 घंटे आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में IMD अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tata Capital IPO: खुल गया टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ, बुधवार तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

Tata Capital IPO
कारोबार

हरे निशान पर खुला बाजार, IT और बैंकिंग शेयरों में तेजी, उधर ये स्टॉक्स टूटे

share market news
कारोबार

PF खाते का बैलेंस चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

How to Check EPF Balance
कारोबार

भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा निरस्त, इन राज्‍यों के लिए आंधी-तूफान का IMD अलर्ट

heavy rain alert Vaishno Devi Yatra suspended for three days from tomorrow IMD Weather Forecast
नई दिल्ली

चौकी में दुष्कर्म, गर्भपात और फर्जी शादी…दरोगा ने मदद के बहाने युवती की लूटी आबरू

Sub inspector girl rape in police Outpost in Ghaziabad Arya Samaj marriage and abortion
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.