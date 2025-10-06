मौसम का मिजाज बदला! अगले 48 घंटे आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में IMD अलर्ट

मौसम विभाग का लेटेस्ट पूर्वानुमान।
Heavy Rain Prediction: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी और उमस से भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके चलते तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत में जारी भारी बारिश के दौर के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी अगले दो दिन तक मौसम सुहावना रहने वाला है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जिसका सीधा असर दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों पर रहेगा। इस विक्षोभ के कारण तेज हवाएं और बारिश की संभावना है, जो 50 किमी प्रति घंटे तक की हो सकती है। मंगलवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा में आर्द्रता (Humidity) का स्तर सुबह-शाम 93% से लेकर 59% तक रहा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों तक बारिश तेज हवा की गतिविधि से तापमान में भारी गिरावट अपेक्षित है। पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अगले एक-दो दिन अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस बदलाव के बाद हवा अपेक्षाकृत साफ बनी हुई रहेगी।
वायु गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 159 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। बारिश एवं हवाओं की वजह से वायु में मौजूद प्रदूषक कम हो सकते हैं और AQI और बेहतर हो सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेज हवाओं और बारिश के समय बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली समेत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसके तहत कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी है। इसके चलते अधिकतम तापमान 28-31 डिग्री और न्यूनतम 20-23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि अगले 48 घंटों के बीच राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए बाड़मेर, जैसलमेर समेत 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थित के कारण बारिश की गतिविधि अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट होगी। विशेषकर रात में ठंडक महसूस हो सकती है।
मौसम विभाग ने दिल्ली के आसपास के हिस्सों जैसे रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम आदि जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, रातें ठंडी पड़ सकती हैं। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब में भी इस दौरान भारी बारिश और गरज के साथ तूफानी हवाओं की संभावना है। तापमान में गिरावट आ सकती है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज सुनने को मिल सकती है। तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा, खासकर रात में ठंडक बढ़ सकती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और एक निम्न चक्रवात की सक्रियता के कारण बिहार एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह है कि 9 अक्टूबर तक मौसम सामान्य हो सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
