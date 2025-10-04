सात अक्टूबर तक आंधी-तूफान और बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अब मौसम ने फिर अपनी चाल बदल ली है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में सात अक्टूबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर चार अक्टूबर की करें तो दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है।