सात अक्टूबर तक आंधी-तूफान और बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

Weather Warning: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर मेहरबान है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक यानी चार, पांच, छह और सात अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज रफ्तार से आंधी और तूफान आने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जाने से पहले यह मानसून की आखिरी बारिश हो सकती है। हालांकि यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार मौसमी चक्र बार-बार अपना पैटर्न बदल रहा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अब मौसम ने फिर अपनी चाल बदल ली है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में सात अक्टूबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर चार अक्टूबर की करें तो दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है।
बात अगर राजस्थान की करें तो मौसम विभाग ने छह अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नए परिश्चमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, चार अक्टूबर से पूरे उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके चलते राजस्थान समेत उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की संभावना प्रबल है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणाली के तहत बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना है। इसके चलते पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में छह अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। IMD के अनुसार पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान तथा दक्षिण बंगाल के पुरुलिया जिले बारिश की चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल में चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं।
शनिवार यानी 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिजली/तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बांदा में भारी बारिश के आसार हैं।
इससे पहले तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम मण्डलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं भी दर्ज की गईं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान समान रहने की संभावना है।
