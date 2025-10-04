मां का यौन शोषण करने के लिए बच्चों का अपहरण…दिल्ली में सामने आया हैरान करने वाला मामला

Children Kidnapping: दिल्ली में दो सनसनीखेज घटनाओं ने राजधानी को हिला कर रख दिया है। दोनों मामलों में आरोप बेहद हैरान करने वाले हैं। मामला दो बच्चों के अपहरण से जुड़ा है, जहां अपहर्ता बच्चों के जान पहचान वाले ही निकले। दोनों अपहर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पहले बच्चों का अपहरण किया। इसके बाद बच्चे लौटाने के बदले उनकी मां पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। दोनों बच्चों की मांओं ने पुलिस को दी शिकायत में ये भी बताया कि आरोपियों ने कहा कि उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो बच्चों की हत्या कर देंगे। बच्चों के अपहरण के बदले मां से शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड पर पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को ‌गिरफ्तार करते हुए बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। इस दौरान पता चला कि आरोपी बच्चों और उनकी मांओं को पहले से जानते थे।