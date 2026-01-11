बस नें बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )
Road Accident सहारनपुर के मिर्जापुर में बाइक पर सवार होकर जा रहे दो भाईयों को बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों भाइयों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बस को लेकर फरार हो गया। गांव में पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। दोनों भाई बेहट से शॉपिंग करके घर लौट रहे थे।
घटना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जाटोवाला के पास की है । जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच में ही यह दुर्घटना हुई। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का रहने वाला 22 वर्षीय आर्यन और इसका चचेरा भाई 20 वर्षीय दीपक बाइक पर सवार होकर बेहट आए थे। यहां से शॉपिंग करने के बाद दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। वापस लौटते समय जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच एक यात्री बस ने इन्हे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों में से बाइक चला रहे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बेहट पहुंचाया। यहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने दीपक को भी मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते हुए परिजन अस्पताल पहुंचे। बस चालक का इस दुर्घटना के बाद से कोई पता नहीं चला वह फरार हो गया।
पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। परिवार वालों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। इस दुर्घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत हो जाने की वजह से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में दुख पसरा हुआ है। रविवार को सहारनपुर में बेहद ठंड है थी और कोहरा भी छाया हुआ था। कोहरे की वजह से दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बस के चालक के बयानों के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।
