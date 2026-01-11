11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

बस नें बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

Road Accident दोनों चचेरे भाई बेहट से शाम के समय घर लौट रहे थे। यात्री बस ने दोनों को चपेट में ले लिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 11, 2026

roasd accident

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )

Road Accident सहारनपुर के मिर्जापुर में बाइक पर सवार होकर जा रहे दो भाईयों को बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों भाइयों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बस को लेकर फरार हो गया। गांव में पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। दोनों भाई बेहट से शॉपिंग करके घर लौट रहे थे।

बेहट कस्बे से घर लौट रहे थे दोनों भाई

घटना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जाटोवाला के पास की है । जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच में ही यह दुर्घटना हुई। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का रहने वाला 22 वर्षीय आर्यन और इसका चचेरा भाई 20 वर्षीय दीपक बाइक पर सवार होकर बेहट आए थे। यहां से शॉपिंग करने के बाद दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। वापस लौटते समय जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच एक यात्री बस ने इन्हे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों में से बाइक चला रहे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बेहट पहुंचाया। यहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने दीपक को भी मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते हुए परिजन अस्पताल पहुंचे। बस चालक का इस दुर्घटना के बाद से कोई पता नहीं चला वह फरार हो गया।

दुर्घटना के बाद से बस चालक फरार

पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। परिवार वालों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। इस दुर्घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत हो जाने की वजह से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में दुख पसरा हुआ है। रविवार को सहारनपुर में बेहद ठंड है थी और कोहरा भी छाया हुआ था। कोहरे की वजह से दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बस के चालक के बयानों के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

Published on:

11 Jan 2026 09:25 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बस नें बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिस जज ने फैसला सुरक्षित रखा वही सुनाए आदेश, उत्तराधिकारी जज दोबारा नहीं करवा सकता सुनवाई

Delhi High Court
नई दिल्ली

दिल्ली में महिला RWA अध्यक्ष की नाम पूछकर हत्या, पति कनेक्शन पर काम कर रही पुलिस

murder in Delhi
नई दिल्ली

Delhi Pollution:’गंदी हवा और दूषित पानी ‘आप’ की देन’, लोग बोले- ‘ हमारा फेफड़ा खराब हो रहा’, दिल्ली CM ने शेयर की पूरी योजना

Rekha Gupta
Patrika Special News

दरोगा जी मुझे छोड़ दो मैं बड़े वाले को पकड़वा दूंगा! फिर पुलिस के हाथ लगी 54 लाख की स्मैक

Crime
नई दिल्ली

कृपया चालक-परिचालक पर तेज चलने का दबाव न बनाएं…NCR की सभी बसों में क्यों लगाए गए ये पोस्टर ?

Bus
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.