बस नें बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

घटना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जाटोवाला के पास की है । जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच में ही यह दुर्घटना हुई। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का रहने वाला 22 वर्षीय आर्यन और इसका चचेरा भाई 20 वर्षीय दीपक बाइक पर सवार होकर बेहट आए थे। यहां से शॉपिंग करने के बाद दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। वापस लौटते समय जाटोवाला और मिर्जापुर के बीच एक यात्री बस ने इन्हे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों में से बाइक चला रहे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बेहट पहुंचाया। यहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने दीपक को भी मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते हुए परिजन अस्पताल पहुंचे। बस चालक का इस दुर्घटना के बाद से कोई पता नहीं चला वह फरार हो गया।