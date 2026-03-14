लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 30 से अधिक देशों के सांसदों से की मुलाकात

संवाद के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारत की सशक्त संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, संसद की कार्यप्रणाली और इसकी समृद्ध संसदीय परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संसद के स्वरूप, इसकी ऐतिहासिक विरासत तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की और संसद भवन का निकट से अवलोकन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। यह प्रतिनिधिमंडल राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे एनएक्सटी कॉन्क्लेव-2026 में भाग लेने के लिए भारत आया है। नीति, शिक्षा-जगत, व्यवसाय, राजनीति और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के पश्चात आज संसद भवन का भ्रमण किया।