रेलवे ने एक दशक में दी 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां

टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे सुरक्षा बल और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए रेलवे के पास देशभर में 128 अस्पताल और 582 हेल्थ यूनिट का नेटवर्क है। 2014 से 2025 के बीच इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस में 5,100 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की गई, जबकि 2004 से 2013 के दौरान यह संख्या 2,277 रही थी।