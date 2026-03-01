शाकंभरी देवी धाम पहुंचेंगे सीएम योगी, दर्शन के बाद करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा

पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविशंकर ने बताया कि सिद्धपीठ शाकंभरी देवी क्षेत्र में करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें पर्यटन सुविधा केंद्र का लगभग 65 प्रतिशत, ओपन एयर थिएटर का कार्य प्रगति पर, मल्टी लेवल कार पार्किंग का करीब 30 प्रतिशत, टॉयलेट ब्लॉक व पब्लिक सोवेनियर शॉप का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा शाकंभरी देवी पदयात्रा मार्ग सुदृढ़ीकरण का 85 प्रतिशत, शाकंभरी द्वार कॉम्प्लेक्स का 70 प्रतिशत, साइनेज स्थापना का 25 प्रतिशत और पदयात्रा मार्ग की प्रकाश व्यवस्था का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

वहीं सेतु निगम द्वारा भूरादेव से सिद्धपीठ तक बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल और एप्रोच रोड का निर्माण भी तेजी से कराया जा रहा है, जिसकी मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान समीक्षा कर सकते हैं।