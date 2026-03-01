दिल्ली-देहरादून हाइवे पर नफरती शब्द लिखने वाली महिलाएं गिरफ्तार

एसपी देहात सागर जैन के अनुसार पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि दिल्ली-देहरादून हाइवे के एलिवेटेड हिस्से की दीवारों पर स्प्रे पेंट से एक धर्म विषेश के लोगों को लेकर नफरती शब्द लिख दिए थे। यह मामला संज्ञान में आते ही सभी शब्दों को मिटवाया गया था और आरोपियों की तलाश शुरु की गई थी। इसी दौरान एक वीडियो के माध्मय से लिखने वालों की पहचान की गई। हाइवे की दीवारों पर आपत्तिजनक शब्द लिखने वालों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल था। बुधवार को पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया।