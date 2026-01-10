दिल्ली में जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर, एक हफ्ते में शुरू होगी बड़ी कार्रवाई

वहीं एक जोनल अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के पास ज्यादातर मामलों में अस्‍थायी अतिक्रमण होने की बात पता चली है। इनमें ठेला, अस्‍थायी स्टॉल या फिर लोगों ने झोपड़ियां बना ली हैं। यह कब्जा छोटे-छोटे व्यापार करने वालों का हो सकता है। सर्वे के दौरान इसका पुख्ता पता लगाया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट से मिले दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी। यहां आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी और पुलिस ने मिलकर अवैध कब्जा हटाया था। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस और एमसीडी टीम पर पथराव भी किया था। इस मामले में अब तक करीब एक दर्जन लोगों पर कार्रवाई की है, जबकि तीन दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।