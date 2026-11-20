जामा मस्जिद उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले के पैतपुर में मॉल रोड पर स्थित है। यह काणपुर का एक प्रसिद्ध पार्क और मस्जिद है, जामा मस्जिद सिर्फ काणपुर पार्क के पास ही है।



यह सबसे पुरानी मस्जिद है लेकिन अभी भी अच्छी तरह से बनाए रखा है। मस्जिद सुंदर है और यह शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह काणपुर का एक अच्छा पर्यटक आकर्षण भी है, वहां कई पर्यटक इस मस्जिद में आते हैं। हर व्यक्ति मस्जिद में जा सकता है या तो वह हिंदू हो या मुस्लिम हो।



इस मस्जिद की वास्तुकला बकाया है। यह इंटीरियर और बाहरी दोनों उत्कृष्ट हैं यह एक सुंदर ऐतिहासिक स्थान है। इसकी दीवार को हरे और ऑफ-व्हाइट रंग से चित्रित किया गया है, जो देकने में बहुत अच्छा लगता है। यह स्थान आसानी से सुलभ है, क्योंकि काणपुर अच्छी तरह से सड़क और रेलवे से जुड़ा हुआ है।



नाना राव पार्क, एलन वन चिड़ियाघर, गौतम बुद्ध पार्क, गंगा बैराज और कई अन्य स्थानों जैसे काणपुर में जाने के लिए कई जगह हैं। आवास के लिए आसानी से उपलब्ध कई होटल और रिसॉर्ट हैं। यह जगह पर्यटकों के घूमने के लायक है तो जब भी आप कानपुर की यात्रा करते हैं तो अन्य उपरोक्त स्थानों के साथ-साथ जामा मस्जिद की यात्रा करना न भूलें।

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