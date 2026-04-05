Mirzapur news: एक और पीपा पुल हुआ ध्वस्त, तीन दिन पहले स्थानीय विधायक ने किया था उद्घाटन

दरअसल, इससे पहले हरसिंहपुर और विंध्याचल को जोड़ने वाला पीपा पुल भी ध्वस्त हो गया था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। पुल का उद्घाटन स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया था और पुल के टूटने के बाद अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गया था। वहीं, विधायक रत्नाकर मिश्रा ने अधिकारियों से बात कर इसे जल्द शुरू करने को कहा था। इसके साथ ही चेतावनी की थी कि यदि इसे जल्द से जल्द चालू नहीं किया गया तो इस मामले में वह कार्रवाई करेंगे।