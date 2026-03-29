दो ट्रकों में जोरदार टक्कर, ड्राइवर-खलासी की मौत, गैस कटर की मदद से केबिन काटकर निकाला गया शव

जानकारी के मुताबिक, रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर एक ट्रक मध्य प्रदेश की तरफ से मिर्जापुर की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरा ट्रक मिर्जापुर से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक ट्रक के चालक और खलासी उसी में फंस गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बड़का गुमान मोड़ के पास हुआ। इसके बाद दूसरे ट्रक का चालक मौके से भाग निकला।