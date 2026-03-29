29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

दो ट्रकों में जोरदार टक्कर, ड्राइवर-खलासी की मौत, गैस कटर की मदद से केबिन काटकर निकाला गया शव

ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ट्रक के चालक और खलासी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ...

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

Mar 29, 2026

Road accident

Accident demo pic

मिर्जापुर: ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ट्रक के चालक और खलासी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद एक ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को ट्रक के केबिन को काटकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बड़का गुमान मोड़ के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर एक ट्रक मध्य प्रदेश की तरफ से मिर्जापुर की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरा ट्रक मिर्जापुर से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक ट्रक के चालक और खलासी उसी में फंस गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बड़का गुमान मोड़ के पास हुआ। इसके बाद दूसरे ट्रक का चालक मौके से भाग निकला।

ड्राइवर और खलासी केबिन में फंस गए

टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग इसे देखकर सहम गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसी बीच सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि ट्रक चालक और खलासी केबिन में फंस गए हैं, जिसके बाद मौके पर गैस कटर मंगाया गया और केबिन को काटकर दोनों को बाहर निकल गया।

क्या बोली पुलिस

पुलिस के मुताबिक, दोनों को अस्पताल भिजवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया है कि दोनों मृतकों के पास से किसी तरह का दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है और इसीलिए शव की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में ट्रक के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि दोनों मृतकों का नाम क्या है और यह कहां के रहने वाले थे।

थाना अध्यक्ष भारत सुमन ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोड़ के पास दोनों ट्रकों की रफ्तार तेज थी, इसी वजह से टक्कर होने के बाद दोनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / दो ट्रकों में जोरदार टक्कर, ड्राइवर-खलासी की मौत, गैस कटर की मदद से केबिन काटकर निकाला गया शव

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किशोर के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, शिकायत करने पर दी करंट लगाकर मारने की धमकी, एसपी ने बैठाई जांच

up police
मिर्जापुर

पुलिस ने अंतर्जनपदीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी घायल, दुकान से चोरी किया गया शराब बरामद

prostitution gang encounter arrest two accused in UP
मिर्जापुर

दो लाख की डील फिर एक लाख में हुआ सौदा, एंटी करप्शन के जाल में ऐसे फंसा जेई

मिर्जापुर

पुलिस संग मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा बरामद

मिर्जापुर

इंजीनियरिंग का अजीबोगरीब कारनामा, PWD विभाग ने बना दी सड़क…बीच में लगा अनोखा हैंडपंप

मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.