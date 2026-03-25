दो लाख की डील फिर एक लाख में हुआ सौदा, एंटी करप्शन के जाल में ऐसे फंसा जेई

ठेकेदार का आरोप है कि जेई ने इस काम को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन दीपक सिर्फ एक लाख देने को तैयार थे और इसी वजह से के ने फंड जारी नहीं किया जा रहा था। काफी प्रयास के बाद जेई एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दीपक ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन की टीम को की, जिसके बाद बुधवार को एंटी करप्शन की टीम ने जाल फैलाया और एक लाख रुपए की रिश्वत के साथ जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।