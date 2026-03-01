इंजीनियरिंग का अजीबोगरीब कारनामा, PWD विभाग ने बना दी सड़क…बीच में लगा अनोखा हैंडपंप

मामला तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता बी.के. पांडेय का कहना है कि हैंडपंप को शिफ्ट करने का काम नगर पालिका का था, जो समय पर नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्राम प्रधान के निर्देश पर अब हैंडपंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, अब दबाव बढ़ने के बाद स्थानीय ग्राम प्रधान के सहयोग से हैंडपंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।