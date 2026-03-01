ट्रेलर की टक्कर से मां-बेटी की मौत, एक व्यक्ति घायल, एमपी जा रहा था परिवार

पुलिस के मुताबिक, मनोज मध्य प्रदेश में एक गांव में सब्जी की खेती करते हैं और इस समय परवल की फसल लगाए हुए थे। वह गाजीपुर से बाइक से ही मध्य प्रदेश के लिए निकल गए थे और साथ में उनकी बेटी और पत्नी भी थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया गया है, इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रेलर का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।