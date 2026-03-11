मिर्जापुर में चूहों द्वारा शव कुतरने के मामले में दो वार्ड बॉय निलंबित, डॉक्टर को नोटिस, जांच करने जौनपुर से पहुंची टीम

सूत्रों के मुताबिक, जांच टीम को इस बात की भी जानकारी हुई है कि एक नहीं बल्कि 2 शवों को चूहों ने कुतरा था। वहीं, अस्पताल परिसर में मरीज के तीमारदार ने इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर का भी नाम लिया है और आरोप लगाया कि डॉक्टर अक्सर लोगों से मारपीट करते हैं। फिलहाल, जांच टीम ने अलग-अलग लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। कुछ लोगों के लिखित बयान भी जांच टीम ने लिए हैं, जिन्हें शासन के समक्ष रखना है।