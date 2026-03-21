पुलिस संग मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा बरामद

पुलिस को शनिवार की सुबह इस बात की जानकारी हुई कि आरोपी अपने वहन का पता लगाने और उसे छुड़ाने की इरादे से चितौली की तरफ आने वाला है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने कुसह जडावती नदी पुलिया के पास बैरिकेडिंग करके घेराबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस टीम पर अवैध असलहे से फायरिंग कर दी।