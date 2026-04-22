शादी से पहले भागा दूल्हा, पिता ने बारी-बारी से 3 बेटों के नाम किए आगे, सात फेरे के बाद भी नहीं हुई विदाई

मिर्जापुर से शादी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। यहां एक युवती की शादी पहले बड़े बेटे से तय हुई, लेकिन शादी से तीन दिन पहले वह गायब हो गया। इसके बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए पिता ने एक-एक कर चार बेटों के नाम आगे किए। आखिर में सबसे छोटे बेटे ने दूल्हा बनकर सात फेरे लिए, लेकिन विदाई से पहले ही पूरी बारात रात में चुपचाप भाग निकली।