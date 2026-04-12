अपर आयुक्त ने अपने सुरों से बांधा समा, कौन हैं IAS डॉ. विश्राम यादव जिनके गायन के लोग हो रहे फैन

IAS Officer Singing Video Viral: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स मंच पर पूरे भाव और लय के साथ बिरहा गाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यह कोई पेशेवर गायक नहीं, बल्कि IAS अधिकारी डॉ. विश्राम यादव (Dr. Vishram Yadav )हैं। उनके इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना हो रही है।