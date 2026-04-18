मिर्जापुर में बिजली के पोल से टकराई बाइक, बहनोई की मौत, साला घायल

थाना अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने बताया कि मृतक युवक और घायल युवक दोनों ही मड़िहान थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इस हादसे में बहनोई की मौत हो गई है, जबकि उनका साला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच में दुर्घटना ही मौत की वजह बनी है, फिर भी मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।