PM Modi: आज रात 8:30 बजे पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण बिल पर रख सकते हैं सरकार का पक्ष



संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद से देश का सियासी पारा बहुत गरम है। आपको बता दें कि संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में शुक्रवार को गिर गया था। बिल के पक्ष में 298 वोट थे, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट किया था। इस बिल का मकसद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना था। साथ ही लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 भी करने का प्रावधान था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन करना था।