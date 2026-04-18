आरएएस परीक्षा में हनुमानगढ़ के मोहित गोदारा की 85 वीं रैंक, माता-पिता को मिल रही खूब बधाईयां

हनुमानगढ़. प्रदेश की प्रतिष्ठित आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी होते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर युवाओं ने सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन के सिविल लाइन निवासी मोहित गोदारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। मोहित की इस उपलब्धि से उनके परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोहित गोदारा, राजस्थान पुलिस में कार्यरत हेमंत गोदारा के पुत्र हैं। हेमंत गोदारा पुलिस में एएसआई पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में महिला थाना हनुमानगढ़ में पदस्थापित हैं। बेटे की इस सफलता पर पिता हेमंत गोदारा और परिवार के अन्य सदस्य बेहद खुश नजर आए। परिवारजनों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। आसपास के लोग भी बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। मोहित की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने यह मुकाम सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ जंक्शन के डीएवी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद बारहवीं की परीक्षा गुरु हरिकृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उत्तीर्ण की। स्कूल समय से ही मोहित पढ़ाई में अव्वल रहे हैं और उनका रुझान हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर रहा है। बारहवीं के बाद मोहित ने स्नातक में प्रवेश लेने के साथ ही आरएएस जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। नियमित अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के चलते उन्होंने यह सफलता हासिल की।