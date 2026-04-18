CG POlitics:छत्तीसगढ़ की राजनीति में नारी शक्ति, 63 महिलाएं पहुंचीं विधानसभा, हर चुनाव में बढ़ रही संख्या

बता दें कि छत्तीसगढ़ के गठन (2000) के बाद से महिला विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रथम विधानसभा (2000-2003): छत्तीसगढ़ गठन के समय केवल 6 महिला विधायक थीं। दूसरी विधानसभा (2003): संख्या बढ़कर 6 हुई। तीसरी विधानसभा (2008): इस चुनाव में 12 महिलाएं निर्वाचित हुईं। चौथी विधानसभा (2013): महिला विधायकों की संख्या 10 रही। पांचवीं विधानसभा (2018): शुरुआत में 13 महिलाएं चुनी गईं, जो उपचुनावों के बाद बढ़कर 16 हो गईं, जो उस समय का रेकॉर्ड था। छठवीं विधानसभा (2023): अब तक की सर्वाधिक 19 महिला विधायक हैं।