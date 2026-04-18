CG News: छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में खुलेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, आवारा श्वानों पर लगेगा लगाम

बैठक में मंत्री नेताम ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों की सभी महिला हितग्राहियों को दुधारू गाय देने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। यह योजना, जो पहले बस्तर क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई थी, अब राज्य के सभी जनजातीय क्षेत्रों की महिला हितग्राहियों के लिए विस्तारित की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने एनडीडीबी से समझौता किया है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।