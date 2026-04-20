शोक में बदली खुशियां, बेटी की शादी के दिन पिता की मौत, दिल का दौरा पड़ने से रुकी सांसे

Raipur News: खुशियों से भरा घर देखते ही देखते मातम में बदल गया। जिस दिन बेटी की शादी की तैयारियों में परिवार जुटा था, उसी दिन पिता की अचानक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। हंसी-खुशी का माहौल पलभर में शोक में बदल गया और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी घटना रायपुर के शंकर नगर क्षेत्र की है। यहाँ रविवार को एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। सेवानिवृत्त परिवहन अधिकारी अब्दुल गनी खान के घर उनकी इकलौती बेटी के निकाह की तैयारियां चल रही थीं।