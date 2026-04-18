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20 अप्रैल से स्कूल बंद, यात्रियों के लिए 96 फेरों वाली 33 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अब सफर होगा आसान

CG Summer Special Train: छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हर साल की तरह इस बार भी समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि सफर आसान हो सके।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 18, 2026

20 अप्रैल से स्कूल बंद, यात्रियों के लिए 96 फेरों वाली 33 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अब सफर होगा आसान(photo-patrika)

20 अप्रैल से स्कूल बंद, यात्रियों के लिए 96 फेरों वाली 33 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अब सफर होगा आसान(photo-patrika)

CG Summer Special Train: छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से स्कूलों की गर्मी छुट्टियां शुरु हो गई है। छुट्टी लगते ही बच्चे अपने परिवार के साथ समर वेकेशन मनाने का प्लान कर लेते हैं। ऐसे में ट्रेनों में अधिक भीड़ का सामना करना पड़ता है, कई बार तो कन्फर्म सीट भी नहीं मिल पाती। इसके चलते हर साल रेलवे की ओर से समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं।

इस बार भी रेलवे की ओर से 33 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कि हावड़ा, मुबई, बिहार, मध्यप्रदेश समेत अलग-अलग रूट की ट्रेनें हैं। ये स्पेशल गाडिय़ां अप्रैल, मई और जून माह में 96 फेरों के साथ चलेंगीं।

CG Summer Special Train: रूटीन के अलावा इन ट्रेनों से यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे की ओर से अलग-अलग रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें आंध्रप्रदेश, बिहार, मुंबई, हावड़ा, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात समेत अन्य रूट की ट्रेनें है। समर वेकेशन के चलते इन रूट की ट्रेनों में अधिक भीड़ होती हैं। जिसके कारण रेलवे की ओर से इन रूट में समर स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलेगा।

छुट्टियों में इन ट्रेनों में कर सकते हैं सफर

  • गाड़ी संख्या 08743/08744 दुर्ग-हरिद्वार-दुर्ग समर स्पेशल 19 अप्रैल से 29 जून तक 11 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 08865/ 08866 इतवारी-शालीमार एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 26 जून तक 13 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01001/01002 एलटीटी-संतरागाछी-एलटीटी समर स्पेशल 21 अप्रैल से 16 जुलाई तक 13 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 08609/08610 हटिया-एलटीटी-हटिया समर स्पेशल 20 अप्रैल से 17 जून तक 09 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 07051/07052 तिरुपति-रक्सौल-तिरुपति समर स्पेशल 13 अप्रैल से 28 मई तक 07 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या ०3253/ 03254/ 03255 पटना-चर्लपल्ली-पटना समर स्पेशल 8 अप्रैल से 27 मई तक 15 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 08867/08868 गोंदिया-रक्सौल-गोंदिया 25 अप्रैल से 28 जून तक 10 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01145/01146 एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी स्पेशल 14 व 16 अप्रैल को 01 फेरे के लिए।
  • गाड़ी संख्या 08871/08872 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मालदा टाउन-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी समर स्पेशल 19 से 27 अप्रैल तक 03 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01429/01430 पुणे-संतरागाछी पुणे समर स्पेशल 15 से 24 अप्रैल तक 02 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01127/01128 एलटीटी-संतरागाछी-एलटीटी समर स्पेशल 24 से 3 मई तक 02 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 09043/09044 वलसाड-खडग़पुर-वलसाड समर स्पेशल 15 से 25 अप्रैल तक 02 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01041/01042 एलटीटी-सांतरागाछी-एलटीटी समर स्पेशल 17 से 26 अप्रैल तक 02 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 01441/01442 पुणे-सांतरागाछी-पुणे समर स्पेशल 17 से 27 अप्रैल तक 02 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 09373/09374 उधना (सूरत)-सांतरागाछी-उधना (सूरत) समर स्पेशल 17 से 26 अप्रैल तक 03 फेरों के लिए।
  • गाड़ी संख्या 08745/08746 दुर्ग-शालीमार समर स्पेशल 22 अप्रैल को और शालीमार-दुर्ग 23 अप्रैल को 01 फेरों के लिए।

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Published on:

18 Apr 2026 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 20 अप्रैल से स्कूल बंद, यात्रियों के लिए 96 फेरों वाली 33 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अब सफर होगा आसान

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