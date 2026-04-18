20 अप्रैल से स्कूल बंद, यात्रियों के लिए 96 फेरों वाली 33 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अब सफर होगा आसान

रेलवे की ओर से अलग-अलग रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें आंध्रप्रदेश, बिहार, मुंबई, हावड़ा, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात समेत अन्य रूट की ट्रेनें है। समर वेकेशन के चलते इन रूट की ट्रेनों में अधिक भीड़ होती हैं। जिसके कारण रेलवे की ओर से इन रूट में समर स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलेगा।