CG News: मुख्यमंत्री बोले-70 करोड़ महिलाओं की उम्मीद टूटी, जारी रहेगा संघर्ष

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीद टूटी है। इसके लिए निश्चित रूप से देश की मातृशक्ति इंडी गठबंधन को कतई माफ नहीं करेगी। समूचे विपक्ष को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, विधेयक पारित नहीं होने बावजूद भाजपा का संकल्प डिगा नहीं है और इस अधिनियम के मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हम देश की मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिलाकर रहेंगे।