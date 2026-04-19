World Heritage Day 2026: रात के सन्नाटे में दिखती परछाइयां! रायपुर का फ्री मेसन्स हॉल क्यों कहलाता है ‘भूत बंगला’, जानें इतिहास व रहस्य

इस दौरान शिवम त्रिवेदी और निष्ठा जोशी ने बताया कि सिविल लाइन स्थित फ्री-मेसन्स हॉल जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। यह आज भी रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 1911 में निर्मित यह ऐतिहासिक इमारत लंबे समय से लोगों के बीच चर्चाओं में रही है। कभी-कभी रात के सन्नाटे में काले कोट पहने कुछ लोगों की गतिविधियां यहां देखी जाती हैं जो लोगों की उत्सुकता बढ़ाती हैं। हालांकि, फ्री मेसन्स संस्था का उद्देश्य वैश्विक भाईचारा और जन-कल्याण को बढ़ावा देना है।