डॉ. अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर ने भी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को समझा था। उन्होंने स्थानीय बच्चों से मुलाकात कर उनकी जीवनशैली और जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की थी। सचिन तेंदुलकर का यह दौरा बस्तर क्षेत्र में खेल, शिक्षा और सामाजिक विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।