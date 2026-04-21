CSMCL Scam: सीएसएमसीएल में 28.80 लाख का घोटाला, फील्ड आफिसर और एकाउंटेट गिरफ्तार

CSMCL Scam: ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) में 28.80 लाख रुपए का ओवरटाइम भुगतान का घोटाला करने वाले ईगल हंटर साल्युशन लिमिटेड के फील्ड आफिसर अभिषेक कुमार सिंह एवं एकाउंटेट तिजऊ राम निर्मलकर को गिरफ्तार किया। दोनों रिश्वत की रकम 28.80 लाख रुपए कंपनी के बैंक खाते से निकाल कर सीएसएमसीएल के अधिकारियों को पहुंचाने के लिए 29 नवंबर 2023 को गए थे। इसे नवीन प्रताप सिंह तोमर द्वारा भेजे गए 3 व्यक्तियों को दिया जाना था।