CG Water Crisis: रायपुर में भीषण जल संकट, 800 फीट तक गिरा भूजल स्तर, अब वाॅटर हार्वेस्टिंग ही आखिरी विकल्प

CG Water Crisis: @अजय रघुवंशी। प्रदेश की राजधानी इस समय भीषण जल संकट की चपेट में है। शहर के 70 वार्डों में से 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में बोरवेल दम तोड़ चुके हैं। जहां एक ओर पानी के लिए कोहराम मचा है, वहीं दूसरी ओर कुछ जागरूक परिवार पिछले 15-20 वर्षों से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के दम पर भूजल स्तर को स्थिर बनाए हुए हैं। राजधानी के करीब 3.50 लाख घरों में से 20 प्रतिशत में भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है।