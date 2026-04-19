19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

10वीं पास मूर्तिकार का कमाल, परवेज आलम ने गढ़ी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कांसे की आंबेडकर प्रतिमा, 100 से ज्यादा मूर्तियों का रचा इतिहास

Raipur News: रायपुर की सड़कों पर इन दिनों एक भव्य पहचान हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, घड़ी चौक के पास स्थापित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कांसे की डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

ताबीर हुसैन

Apr 19, 2026

भिलाई के परवेज आलम की कला का कमाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई के परवेज आलम की कला का कमाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर @ताबीर हुसैन। CG News: राजधानी में घड़ी चौक के पास स्थापित राज्य की सबसे बड़ी कांसे की डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा इन दिनों चर्चा में है। इस भव्य मूर्ति को आकार देने वाले भिलाई के मूर्तिकार परवेज आलम ने सीमित पढ़ाई के बावजूद अपनी कला से बड़ी पहचान बनाई है।

बचपन के शौक से शुरू हुआ सफर आज सैकड़ों मूर्तियों तक पहुंच चुका है। परवेज बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग और मूर्तिकला का शौक था। उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन साल 2000 से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

समय पर डिलीवरी सबसे बड़ी चुनौती

अब तक वे 100 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं। उनके साथ 6 लोगों की टीम काम करती है, जबकि ढलाई के समय अतिरिक्त कारीगर बुलाए जाते हैं। वे बताते हैं कि समय पर काम पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार इसके लिए रात-रात भर काम करना पड़ता है।

कबाड़ से बनती है कला की विरासत

कांसे की मूर्तियों में कॉपर, जिंक, टिन और लेड का मिश्रण होता है, जिससे यह जंग-रहित और टिकाऊ होती हैं। परवेज पुरानी कांसे की चीजें बर्तन दुकानों से लेकर उन्हें रिसाइकिल कर नई मूर्तियों का रूप देते हैं। परवेज कहते हैं यह कला नई पीढ़ी तक पहुंचानी है।

पद्मश्री गुरु से सीखी बारीकियां

परवेज ने भिलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री जॉन मार्टिन नेल्सन से मूर्तिकला की बारीकियां सीखीं। वहीं से क्वालिटी और तकनीक की मजबूत नींव मिली। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से उन्हें कास्टिंग का काम मिला, जहां हेड ऑफ डिपार्टमेंट एसपी चौधरी के मार्गदर्शन में उन्होंने ढलाई की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से सीखा। परवेज सिर्फ कांसे ही नहीं, बल्कि सीमेंट और फाइबर की मूर्तियां भी बनाते हैं। जगदलपुर में उन्होंने क्रांतिकारियों की फाइबर मूर्तियां तैयार कीं, वहीं शहीद विनोद कुमार चौबे की मूर्ति गन मेटल से बनाई।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

हर जॉनर की रानी को सलाम, आशा भोसले को याद कर भावुक हुए कलाकार- महान गायिका के आशा भोसले के निधन ने संगीत जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। उनकी सुरीली आवाज, वर्सेटिलिटी और दशकों लंबी साधना को याद करते हुए देशभर के कलाकार भावुक हैं… पूरी खबर पढ़े

छत्तीसगढ़ की इस फिल्म में गूंजेगी आशा ताई की आवाज, ‘भक्त मां कर्मा’ में गाया- जगन्नाथ स्वामी दरस दिखाओ- सुरो की मल्लिका आशा भोसले भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहीं लेकिन अपनी आवाज के जरिए वे हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करेगी। उनकी गायिकी का अब छत्तीसगढ़ से सीधा नाता जुड़ चुका है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

ग्रेफीन सेंसर का कमाल, खतरनाक गैसों से ऐसे करेगा बचाव, ट्रिपलआईटी के शोधकर्ता डॉ. कमल सोलंकी को मिला पेटेंट
रायपुर
सोलंकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Apr 2026 02:38 pm

Published on:

19 Apr 2026 02:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 10वीं पास मूर्तिकार का कमाल, परवेज आलम ने गढ़ी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कांसे की आंबेडकर प्रतिमा, 100 से ज्यादा मूर्तियों का रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

World Heritage Day 2026: रात के सन्नाटे में दिखती परछाइयां! रायपुर का फ्री मेसन्स हॉल क्यों कहलाता है ‘भूत बंगला’, जानें इतिहास व रहस्य

फ्री मेसंस हॉल राजधानी का भूतबंगला! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा! दूसरे के दस्तावेजों से करोड़ों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

CG Loan Fraud: लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा! दूसरे के दस्तावेजों से करोड़ों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर सख्ती! ड्रोन और ई-चेक गेट से होगी निगरानी

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर सख्ती! ड्रोन और ई-चेक गेट से होगी निगरानी, सरकार ने अपनाई ड्रोन तकनीक(photo-patrika)
रायपुर

Rain Alert: अगले 2 दिन बारिश की संभावना, एंटी-साइक्लोन ने बढ़ाई गर्मी की तीव्रता, जानें IMD का ताजा अपडेट

बारिश का अलर्ट (Photo: IANS/File)
रायपुर

बस्तर आएंगे दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट

दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर Sachin Tendulkar आएंगे बस्तर, बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.