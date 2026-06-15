Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना में बढ़ी लोगों की भागीदारी, बन गया नया रिकॉर्ड

CM Helpline Record: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते पांच दिनों में हेल्पलाइन पर शिकायतों और आवेदनों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस मंच का अधिक उपयोग कर रहे हैं। जमीन, राजस्व, नगरीय सुविधाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।