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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना में बढ़ी लोगों की भागीदारी, बन गया नया रिकॉर्ड

Raipur News: खाद्य विभाग की शिकायतों में राशन कार्ड और पात्रता संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। लगभग हर दूसरी शिकायत जमीन, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी है।

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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 15, 2026

Chhattisgarh News

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

CM Helpline Record: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते पांच दिनों में हेल्पलाइन पर शिकायतों और आवेदनों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस मंच का अधिक उपयोग कर रहे हैं। जमीन, राजस्व, नगरीय सुविधाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।

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Published on:

15 Jun 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना में बढ़ी लोगों की भागीदारी, बन गया नया रिकॉर्ड

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