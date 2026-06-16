आज से खुले छत्तीसगढ़ के Schools! लेकिन किताबें और ड्रेस का कोई इंतजाम नहीं… बिना बुक्स-कॉपी कैसे होगी पढ़ाई?

एक शिक्षक के अनुसार, शाला प्रवेश उत्सव को लेकर शाला विकास समितियों की सक्रिय भागीदारी इस बार कमजोर नजर आ रही है। कई समिति सदस्य अलग-अलग कारणों से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन को तैयारियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में अब स्थिति यह है कि पहले दिन बच्चों का केवल तिलक लगाकर और स्वागत कर औपचारिकता पूरी करने की तैयारी है। वहीं, कुछ स्कूलों में प्रवेश उत्सव की विस्तृत योजना स्कूल खुलने के बाद बैठक आयोजित कर बनाने की बात कही जा रही है।