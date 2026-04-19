CG Loan Fraud: लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा! दूसरे के दस्तावेजों से करोड़ों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

लोन की प्रक्रिया के एवज में आरोपियों ने कृष्णा से 5 हजार रुपए भी ले लिए। उसने अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक भी दोनों को दे दिया। जितेश और होरी लाल ने इन सभी दस्तावेजों को बैंक में जमा करने पर ही लोन मिलने का झांसा दिया। इसके बाद अलग-अलग बैंकों से उसके नाम से कुल 27 लाख 50 हजार रुपए का लोन ले लिया। इसकी जानकारी होने पर कृष्णा ने पंडरी थाने में शिकायत की। पुलिस ने होरीलाल को गिरफ्तार कर लिया है।