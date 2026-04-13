अधिवक्ता हत्या कांड का दूसरा आरोपी भी अरेस्ट, मिर्जापुर पुलिस ने किया लंगड़ा, दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ा

जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में फरार चल रहा दूसरा बदमाश इंद्रासन बिन्द भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या की वारदात के बाद इंद्रासन कटरा क्षेत्र के सोनबरसा इलाके में छुपा हुआ था। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद आरोपी की घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।