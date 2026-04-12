Mirzapur news: जिसने दिलाई थी जमानत उसे ही मारी गोली! चुनावी रंजिश में हत्या, एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार

बताया जा रहा कि राजेंद्र सोनकर का अपराधीक इतिहास भी सामने आया है। इससे पहले भी वह रिंकू सिंह की हत्या करने की कोशिश कर चुका था। बीते नवंबर महीने में वह तमंचा लेकर रिंकू के घर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद रिंकू सिंह ने ही कोर्ट में पैरवी करके उसे जमानत दिलाई थी। पुलिस के मुताबिक, राजेंद्र एक मनबढ़ किस्म का अपराधी है। उसने 30 वर्ष पहले जमीन के लिए अपनी सगी नानी की हत्या कर दी थी और जेल से छूटने के बाद अपने ननिहाल डंगहर मैं ही रहता था।