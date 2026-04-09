मिर्जापुर में MDMA ड्रग के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, वाराणसी में देनी थी डिलीवरी, ₹5 करोड़ है कीमत

पुलिस के मुताबिक, एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन पर जनपद के विभिन्न इलाकों में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि भैसा नहर के पास प्रतिबंधित ड्रग के साथ कुछ तस्कर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर आ रहे तीन लोगों को रोकने के बाद पूछताछ की गई।