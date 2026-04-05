लग्जरी कार बनी ‘गांजा एक्सप्रेस’, ₹50 लाख का माल जब्त, खत्म हुआ ओडिसा से यूपी तक का खेल

जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के बाद एसओजी व थाना पड़री की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बडौरी महादेव मंदिर के पास एक संदिग्ध होंडा सिटी कार UP 32 FV 0200 को रोक कर उसकी तलाशी ली गई। पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में 100.60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उसके साथ पुलिस ने कार में सवार पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।