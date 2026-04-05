Azamgarh news: जा रही हूं अम्मी के पास… युवती ने लगाया स्टेटस, मेटा ने भेजा अलर्ट, 8 मिनट में पहुंचकर पुलिस ने बचाई जान

जानकारी के मुताबिक, युवती ने इंस्टाग्राम पर लगाए गए स्टेटस में लिखा, "मैं भी और मेरी स्टोरी भी लास्ट है, क्योंकि मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के पास।" इस स्टोरी को लगाए जाने के बाद मेटा ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ईमेल के जरिए एक अलर्ट भेज दिया। इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई सोशल मीडिया सेंटर ने युवती की लोकेशन आजमगढ़ की प्राप्त की। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।