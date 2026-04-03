Mirzapur news: स्कॉर्पियो से पीछा, धमकी और पैसे ट्रांसफर! अहरौरा टोल पर कर्मियों की गुंडई

संजय ने आरोप लगाया है कि घटना के कुछ देर बाद वह टोल पर पहुंचे इसके बाद उन्हें बंधक बनाया गया और उनसे 40 हजार रुपए की और डिमांड की जाने लगी। ट्रक मालिक ने आरोप लगाया कि इस दौरान टोल मैनेजर अतुल सिंह ने उन्हें धमकी दी और कहा कि पैसे दो वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रक मालिक ने आरोप लगाया कि अतुल सिंह ने उन्हें कहा कि उनकी पुलिस में बहुत ज्यादा जान पहचान है। अगर वह पैसे नहीं देंगे तो उन्हें झूठे मुकदमे में भी फसवा दिया जाएगा। इसके बाद किसी तरह से संजय वहां से निकले। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले में पुलिस को सूचित नहीं किया है।